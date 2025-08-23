УМВД: калининградского полицейского подозревают в продаже информации о смерти

В Калининграде сотрудницу полиции подозревают в продаже информации о смерти граждан. О выявлении противоправной деятельности сотрудницы дежурной части и директора организации по предоставлению ритуальных услуг, как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе УМВД по Калининградской области, стало известно в ходе проведения мероприятий по противодействию преступлениям коррупционной направленности. Преступную связь установили оперативники Отдела собственной безопасности УМВД России по Калининградской области.

«Предварительно установлено, что 53-летний предприниматель передавал незаконное денежное вознаграждение должностному лицу за предоставление оперативной информации о фактах смерти граждан, — уточнили в пресс-службе ведомства. — На основании собранных оперативниками материалов следственными органами принято процессуальное решение. При подтверждении вины сотрудника, он понесёт наказание в установленном законом порядке».

По данным источника «Нового Калининграда», подозреваемая сотрудница полиции на текущий момент помещена под домашний арест.

В середине августа источники, знакомые с ситуацией, сообщили «Новому Калининграду», что директора ООО «Калининградский крематорий» Сергея Балекина задержали по подозрению в даче взятки. В пресс-службе Калининградского областного суда информацию о том, что Балекин проходит по делу о взятке, подтвердили, уточнив, что предприниматель отправлен в СИЗО до 13 октября 2025 года.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий — прим. „Нового Калининграда“)», — пояснили в облсуде.

Редакция обратилась за комментарием в ООО «Калининградский крематорий». Там сообщили, что ничего не знают о задержании Сергея Балекина. В СУ СК РФ по Калининградской области информацию о задержании пока не комментируют.