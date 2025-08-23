В Калининградской области 28 школ «погружают в мир БПЛА»

В Калининградской области 28 школ намерены укомплектовать оборудованием для обучения детей работе с беспилотными летательными аппаратами. О том, что новый инструментарий будет изучаться в рамках предмета «Основы безопасности и защиты родины», в эфире Центра управления регионом в пятницу, 22 августа, сообщила министр образования области Светлана Трусенёва.

Трусенёва отметила, что в регионе происходит переосмысление и переоснащение кабинетов ОБЖ с точки зрения практического инструментария. Кроме симуляторов БПЛА школы закупают манекены для оказания первой медицинской помощи, а также макеты пистолетов и автоматов.

По мнению министра, новое оборудование позволит сделать предмет «живым, интересным, а также «позволит сформировать команды на игру „Зарница“, которая нравится ребятам».

«С этого года у нас появился новый модуль — беспилотные летательные аппараты. Такой ресурсный центр будет создан на территории 28 образовательных организаций, в том числе и в школе № 58, — пояснила Трусенёва. — Помимо самих БПЛА разного вида есть конструкторы и симуляторы, а также программное обеспечение, созданы все условия для проведения игры дронов для наших ребят, отдельные элементы фиджитал-спорта (направление, в котором традиционные виды спорта интегрированы с цифровыми технологиями — прим. „Нового Калининграда“). Ребята погружаются в мир беспилотных летательных аппаратов».