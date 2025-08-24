Власти: пожар в порту Усть-Луга не скажется на морском сообщении с Калининградом

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Пожар в порту Усть-Луга после падения обломка украинского беспилотника не скажется на морском сообщении с Калининградской областью. Об этом заявила пресс-секретарь губернатора региона Мариам Башкирова.

«Паромы, курсирующие между Калининградской областью и Усть-Лугой, отправляются с (прибывают на) автомобильно-железнодорожного паромного комплекса в Усть-Луге, деятельность которого продолжается», — отметила она.

Пожар в порту в Ленинградской области произошёл утром 24 августа. Над Усть-Лугой уничтожили 10 БПЛА. Часть обломков упала на терминал порта, что привело к возгоранию. Во второй половине дня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о тушении открытого огня в порту.

