В порту Усть-Луга из-за падения обломков БПЛА загорелся терминал

В Ленинградской области в порту Усть-Луга из-за падения обломков БПЛА загорелся терминал. Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор региона Александр Дрозденко.

«Утром 24 августа над портом Усть-Луга уничтожено 10 БПЛА. Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале НОВАТЭК. На тушении пожара работают пожарные и МЧС. По предварительным данным пострадавших нет», — написал Дрозденко.

«Новый Калининград» отправил запрос в правительство Калининградской области с просьбой прокомментировать, скажется ли пожар в порту на морском сообщении с регионом.

Дополнено в 11:28:

Александр Дрозденко заявил, что открытый огонь на терминале потушен. На площадке готовятся к ремонтно-восстановительным работам.

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Мариам Башкирова отметила, что происшествие не повлияет на морское сообщение между Усть-Лугой и Балтийском.

