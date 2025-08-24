На рэпера Guf в Калининграде завели дело из-за отказа от медосвидетельствования

В Калининграде на рэпера Алексея Долматова, известном под сценическим псевдонимом Guf, завели административное дело из-за отказа от медицинского освидетельствования. Об этом сообщил Калининградский областной суд в своём телеграм-канале.

На рэпера составили протокол за правонарушение по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (невыполнение требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача). Так, 23 августа исполнитель должен был дать концерт в Калининграде в зале на улице Александра Невского. К нему в гримерную зашли сотрудники полиции, которые получили сигнал о неадекватном состоянии артиста. По внешним признакам полицейские поняли, что Долматов находится под действием запрещённых веществ. Его попросили пройти медосвидетельствование для решения вопроса о привлечения к ответственности.

«В протоколе указано: исполнитель при понятых от этого отказался, что само по себе образует состав административного правонарушения. Сегодня в процессе представитель артиста заявил ходатайство об отложении рассмотрения, поскольку А. Долматов госпитализирован. Судья отложил рассмотрение дела», — говорится в сообщении.