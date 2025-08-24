Адвокат Guf’a опроверг употребление наркотиков перед концертом в Калининграде

Все новости по теме: Наркомания, наркоторговля

Адвокат рэпера Guf опроверг употребление артистом наркотиков и алкогольных напитков перед концертом в Калининграде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на защитника исполнителя Сергея Жорина.

«Алексей Долматов находился ни в состоянии наркотического, ни в состоянии алкогольного опьянения, о чем подтверждают также его близкие, находившиеся рядом, в том числе сестра Ольга Долматова. Это недостоверные сведения. Он ответственно подходит к организации и проведению концертов в рамках своего прощального тура», — приводит информагентство слова адвоката рэпера.

Днём 24 августа Калининградский областной суд сообщил о заведении административного дела на артиста за отказ от медосвидетельствования. На заседании представитель артиста подал ходатайство об отложении рассмотрения из-за госпитализации Долматова. То, что Guf употреблял вещества перед выступлением в Калининграде, полицейские определили по внешним признакам.

