Адвокат Guf’a опроверг употребление наркотиков перед концертом в Калининграде

Адвокат рэпера Guf опроверг употребление артистом наркотиков и алкогольных напитков перед концертом в Калининграде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на защитника исполнителя Сергея Жорина.

«Алексей Долматов находился ни в состоянии наркотического, ни в состоянии алкогольного опьянения, о чем подтверждают также его близкие, находившиеся рядом, в том числе сестра Ольга Долматова. Это недостоверные сведения. Он ответственно подходит к организации и проведению концертов в рамках своего прощального тура», — приводит информагентство слова адвоката рэпера.