Во время ливня ночью в Калининградской области затопило улицы

Все новости по теме: Стихия

В Калининградской области ночью с 24 на 25 августа произошло резкое ухудшение погодных условий. В результате продолжительных дождей в регионе затопило многие улицы. Об этом «Новому Калининграду» сообщают очевидцы. 

В Калининграде затоплены оказались улицы Александра Невского, Флотская, Денисова, Артиллерийская, Казанская, Гайдара и целый ряд других. Подобная ситуация сложилась и в отдельных муниципалитетах, в том числе в Зеленоградском и Гвардейском районах. В частности, в Зеленоградске затопило Курортный проспект. Помимо проливных дождей, местные жители зафиксировали значительные осадки в виде крупного града.

Ул. Александра Невского. Фото: Виктория Татьянина

Ранее МЧС предупредило об ухудшении погоды. В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» отметили, что утром «протяженная зона ливней, несколько часов подряд заливавшая Калининград и другие районы, покинула область». При этом «конвективные процессы продолжаются, и сейчас локальные кратковременные осадки идут на севере, центре, юго-западе области, у Куршской косы фиксируются грозы».
Ул.Денисова и ул.Флотская. Фото: Вера Соловьева

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter