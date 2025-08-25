Во время ливня ночью в Калининградской области затопило улицы

В Калининградской области ночью с 24 на 25 августа произошло резкое ухудшение погодных условий. В результате продолжительных дождей в регионе затопило многие улицы. Об этом «Новому Калининграду» сообщают очевидцы.

В Калининграде затоплены оказались улицы Александра Невского, Флотская, Денисова, Артиллерийская, Казанская, Гайдара и целый ряд других. Подобная ситуация сложилась и в отдельных муниципалитетах, в том числе в Зеленоградском и Гвардейском районах. В частности, в Зеленоградске затопило Курортный проспект. Помимо проливных дождей, местные жители зафиксировали значительные осадки в виде крупного града.