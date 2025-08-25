МЧС Калининградской области предупреждает о грозах в ближайшие часы

В Калининградской области в ближайшее время прогнозируют ухудшение погодных условий. Об этом сообщает МЧС региона.

«По Калининградской области в ближайшие три часа ожидаются грозы, ливневые дожди и порывистый ветер. Смещение с северо-запада на юго-восток. Сейчас гроза в Железнодорожном», — говорится в сообщении.

Как отмечают в паблике «Погода и метеоявления Калининградской области», за прошедшую ночь на метеостанции Калининграда выпало 60 мм осадков, что составляет 64% от месячной нормы августа и «является опасным метеорологическим явлением». «За последние 24 часа в Низовье выпало 78% от месячной нормы, а всего с начала августа — уже 142мм осадков. Досталось и метеостанции Железнодорожного — там выпало 37мм за ночь, остальные станции зона обильных ливней прошла мимо. Интересно было бы узнать количество выпавших осадков в районе Зеленоградска и Гурьевска — увы, официальных метеостанций там нет. Пожалуй, это самый сильный ливневый паводок в городе со 2 июня 2024», — сообщают метеолюбители.

Ночью с 24 на 25 августа в регионе произошло резкое ухудшение погодных условий. В результате продолжительных дождей в регионе затопило многие улицы. В Калининграде затоплены оказались улицы Александра Невского, Флотская, Денисова, Артиллерийская, Казанская, Гайдара и целый ряд других. Подобная ситуация сложилась и в отдельных муниципалитетах, в том числе в Зеленоградском и Гвардейском районах. В частности, в Зеленоградске затопило Курортный проспект. Помимо проливных дождей, местные жители зафиксировали значительные осадки в виде крупного града.