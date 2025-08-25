Калининград занял второе место в топе направлений для отдыха не у моря осенью

Калининград оказался на втором месте в рейтинге популярных направлений для отдыха в бархатный сезон не у моря. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса для бронирования отелей и квартир «Твил.ру».



Первое место занял Кисловодск. В городе путешественники пребывают неделю в среднем. Стоимость одной ночи размещения составляет 4 тыс. руб. На втором месте — Калининград. В среднем туристы бронируют номера на шесть ночей, средняя стоимость одной ночи — 3,9 тыс. руб. Третьим городом в топе оказалась Казань. Путешественники там бронируют номера в среднем на четыре ночи, стоимость одной — 4,4 тыс. руб.

Ранее министр культуры и туризма региона Андрей Ермак заявил, что приезжающие в Калининградскую область туристы изменили своё потребительское поведение.

«Турпоток не изменился глобально в сторону уменьшения, как многим может показаться. Наоборот, количество туристов увеличилось, изменилось их потребительское поведение, — заявил Ермак. — Они более кастомизированными стали. Они стали больше сами себе режиссёрами. Они в основном перестали пользоваться услугами туроператоров, перестают пользоваться услугами экскурсионных бюро. Вместо отелей они выбирают квартиры, чтобы более свободно себя чувствовать. Вместо организованной экскурсии они выбирают взять машину в аренду. Это более персонализированный подход к своему отдыху».