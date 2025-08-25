Талалаев о победе в Сочи: мои «колхозники» показали, как надо добиваться результата

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев, комментируя матч с «Сочи» в шестом туре РПЛ (0:2), заявил, что его «колхозники» показали, как надо добиваться результата. О том, что он так сам называет своих футболистов из-за сохранившегося с Первой лиги костяка команды, менеджер рассказал на пресс-конференции.

«Ребята сыграли качественно, особенно из центральной зоны. Для них это было принципиально. Мы так настраивали их, что многих ребят, которые играли в середине поля у „Сочи“, мы приглашали в команду [„Балтику“], но у них такие серьёзные запросы, требования. Они сами хорошие игроки, из хороших клубов, а мои, как я их называю, „колхозники“ вышли и сегодня показали, кто достоин добиваться результатов в таких матчах. Я горд за своих ребят», — рассказал Талалаев.

«Балтика» обыграла «Сочи» в гостях 24 августа со счётом 0:2. Голами отметились Брайан Хиль и Илья Петров. Эта победа стала первой выездной для балтийцев в противостоянии с черноморским клубом.

По итогам шестого тура калининградцы набрали 12 очков и расположились на четвёртом месте. Следующий матч футболисты Андрея Талалаева проведут дома. 27 августа на «Ростех Арену» в рамках третьего тура Пути РПЛ Кубка России приедет московский ЦСКА. Игра запланирована на 19:45 (0+).