Трусенёва: с внедрением искусственного интеллекта домашние задания теряют смысл

С распространением искусственного интеллекта стандартные домашние задания теряют смысл. Такое мнение высказала министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

Во время эфира поступил вопрос о том, будут ли изменены объёмы домашнего задания в текущем году. «Объёмы уже уменьшены. 704-й приказ — там уже уменьшено само домашнее задание. Второе: сама жизнь говорит нам о том, что стандартный подход к домашним заданиям уже не имеет никакого смысла. Искусственный интеллект даёт ответы на все вопросы. <...> Домашние задания теряют смысл как таковые в стандартном представлении (решение задачи из учебника, номер такой-то), поэтому изменения будут в сторону уменьшения однозначно, но и в сторону индивидуального подхода к этим заданиям, они тоже будут другие», — сказала Трусенёва. 

«Т.е. детей надо будет учить думать по-другому?» — спросила ведущая. «Думать», — уточнила министр.

