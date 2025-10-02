В России планируют создать отечественную систему ИИ для школ

В России до 2030 года появится национальная система искусственного интеллекта (ИИ) для помощи школьникам и учителям. Сейчас идея реализации проекта только формируется. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя пресс-службы Минпросвещения.

Концепция проекта будет разрабатываться в тесном взаимодействии с другими ведомствами, включая Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также с привлечением передовых разработчиков ИИ в России.

О том, что ведомство планирует создать такую систему, заявил 1 октября министр Сергей Кравцов в рамках Форума классных руководителей. Он подчеркнул, что ИИ никогда не заменит учителя. Минпросвещения придерживается традиционных форм обучения, при этом информационные технологии используются как вспомогательный ресурс, указал министр. Кравцов также напомнил, как школьники перешли на дистанционное обучение во время пандемии коронавируса в 2020 году, но при первой же возможности вернулись за парты.

Отечественная ИИ-система могла бы помогать и учителям, и ученикам. «Она должна помогать школьникам, но не для того, чтобы списать контрольные работы», — подчеркнул Кравцов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить тему отмены домашнего задания из-за сильной нагрузки на школьников. По его мнению, вопрос становится актуальным из-за появления у детей новых возможностей для формального выполнения домашнего задания (технологии искусственного интеллекта, поиск готовых ответов в интернете и т.д.). В августе министр образования Калининградской области Светлана Трусенева высказала мнение, что с распространением искусственного интеллекта стандартные домашние задания теряют смысл.