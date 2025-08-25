Министр образования о приёмной кампании в вузах и колледжах: ажиотаж большой

Все новости по теме: Образование

В текущем году абитуриенты подали 60 тыс. заявлений для поступления в вузы Калининградской области, тогда как в 2024-м их было всего около 48 тысяч. Такие данные привела министр образования региона Светлана Трусенёва в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«В этом году всё идет очень спокойно. Наверное, самое большое достижение, что все информационные платформы работают. Ребята без проблем подавали документы. Приёмная кампания в вузах уже завершена, ребята зачислены на бюджетные места. В этом году конкурс заявлений был очень большой, у нас 60 тыс. заявлений было подано на уровень высшего образования. Если сравнивать с прошлым годом, то это было около 48 тыс. Традиционно регион интересен для обучающихся из других субъектов Российской Федерации, поэтому всё состоялось», — рассказала Трусенёва. В учреждениях среднего профессионального образования приёмная кампания, по её словам, ещё продолжается.

«Тоже ажиотаж большой, но заявления мы ещё принимаем. Несмотря на то, что в этом году мы также увеличили на 500 [число] бюджетных мест в системе среднего профессионального образования, есть ещё над чем работать и куда двигаться», — заявила министр.

Колледжи региона, по её словам, также пользуются спросом среди абитуриентов из других регионов. «Здесь серьёзным ограничением на сегодня является отсутствие общежитий. Такая история у нас была в Балтийском федеральном университете ещё несколько лет назад. Благодаря строительству уже двух корпусов новых общежитий только за последний год она сейчас минимизирована. Мы тоже ставим себе планы строительства новых общежитий, в том числе на территории Гусевского городского округа для учреждений среднего профессионального образования», — отметила Светлана Трусенёва.

Выбор в пользу поступления в учреждения СПО делают, как сообщала ранее министр, 60% калининградских девятиклассников.

