БФУ им. И. Канта назвал специальность с самым высоким проходным баллом

Специальностью с самым высоким проходным баллом в БФУ им. И. Канта оказалось направление подготовки «Лечебное дело». Для поступления абитуриентам было необходимо набрать 257 баллов за три экзамена ЕГЭ. Об этом сообщила пресс-служба университета в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда».

Будущие врачи должны были сдавать химию, биологию и русский язык. В университете им предстоит учиться шесть лет. Кроме того, для получения права на занятие медицинской деятельностью выпускникам необходимо будет пройти процедуру первичной аккредитации специалиста, а для получения врачебной специализации — обучение по программам клинической ординатуры.

Самые низкие проходные баллы в БФУ зафиксировали по двум направлениям «Технология транспортных процессов» (176 баллов) и «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (Биология с дополнительной квалификацией химия/география/основы безопасности и защиты Родины)» (166 баллов). Для поступления на «Технологию транспортных процессов» выпускники сдавали математику, русский, физику/информатику, а на «Педагогическое образование» — русский, обществознание, а также биологию, математику или химию на выбор.

