Министр Козлов о нефтяных платформах на Балтике: никаких разливов не было и нет

В Калининградской области готовят к запуску нефтяную платформу D33, которая находится в 57 километрах от побережья Куршской косы. О посещении объекта в минувшую пятницу рассказал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

«Мы посетили платформу № 33, с вертолёта облёт был, она скоро будет запущена, — сообщил министр. — Там также видно, как качественно ведётся работа. Коллеги заявляют о своих планах до 2033 года. Стоят вопросы перед государством о планировании на 2046 и 2050 годы. Это очень важно, потому что по той же 33-й платформе решения на уровне компании состоялись ещё в 2015 году, а сейчас уже 2025 год. То есть, нам нужно уже сейчас принимать решения, которые наши дети и внуки увидят в 50-х и 60-х годах этого столетия».

Козлов добавил, что к уже действующей платформе D6 у министерства вопросов в компании «Лукойл» пока не было.

«Компания „Лукойл“ — это компания с репутацией, — добавил министр. — Мы сегодня посетили платформу D6. Она 21 год уже функционирует. Вы, как люди, которые здесь живут, видите, что никаких разливов, ничего нет за 21 год эксплуатации этой платформы».

Летов 2020 года генеральный директор компании «Лукойл-Калининградморнефть», депутат Облдумы Юрий Кесслер ответил на опасения экологов в связи с планами по освоению нового месторождения в районе Куршской косы. Он напомнил, что планируемое к разработке месторождение находится в 78 километрах от берега пляжа Зеленоградска и в 57 километрах от Куршской косы. «Существующее месторождение, которое мы эксплуатируем, находится от Куршской косы всего лишь-навсего в 22 километрах. Поэтому когда вы будете встречать эти все статьи, которые пишут наши оппоненты, коллеги — не знаю, как ещё назвать, то просто оперируйте цифрами и понимайте, что до косы, если, не дай Бог, там что-то произойдёт — мы с 2002 года эксплуатируем D6 — до сегодняшнего дня ещё ничего не долетело. Это просто вокруг этих кусочков земли, за которые там в национальном парке на Куршской косе борются. А все, кто борется, я на 70 процентов уверен, они уже там тоже имеют свою долю, просто они всё это скрывают», — заявил Кесслер.