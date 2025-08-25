КППК вновь вводит в расписание воскресный «студенческий» поезд из Советска

Все новости по теме: Пригородные железнодорожные перевозки

После летнего перерыва возобновляется движение воскресного пригородного поезда сообщением Советск - Калининград, основными пассажирами которого являются студенты. Об этом сообщили в Калининградской пригородной пассажирской компании

«Первый рейс поезд совершит 31 августа из Советска в 18:05, а с 7 сентября, он будет отправляться со станции Неман в 17:32 и далее следовать в Калининград через Советск со всеми остановками», — уточняют железнодорожники.

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно узнать на сайте КППК в разделе «Расписание», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в телеграм-боте «Электрички РЖД».

