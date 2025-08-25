СМИ: Бастрыкина рассматривают на пост полпреда президента в СЗФО

Главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина рассматривают на пост полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. О грядущих перестановках в органах власти пишет RTVI со ссылкой на источники.

Согласно информации издания, Бастрыки сменит на этом посту Александра Гуцана, который работает в должности полпреда в СЗФО с 2018 года. Сам Гуцан должен занять место Генерального прокурора страны вместо Игоря Краснова, который подал заявление на должность председателя Верховного суда РФ. Будущим главой федерального Следкома RTVI называет нынешнего министра юстиции Константина Чуйченко. Кто заменит его в Минюсте, не сообщается.

Александр Бастрыкин возглавляет Следственный комитет России с 2011 года, когда ведомство сделали самостоятельным органом. Сам глава СС является государственным советником юстиции I класса и генералом юстиции.

