Путин предложил кандидатуру Гуцана на должность генпрокурора России

Владимир Путин предложил кандидатуру полномочного представителя президента в СЗФО Александра Гуцана на пост генпрокурора России. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на председателя конституционного комитета Совета Федерации Андрея Клишаса.

В Совфед также поступило представление президента для проведения консультаций о назначении Игоря Краснова на пост главы Верховного суда России. Профильный комитет предложит совету палаты рассмотреть кандидатуры Краснова и Гуцана 24 сентября. За день до этого будет проведено предварительное обсуждение назначений.

Александру Гуцану 65 лет. Он занимает должность полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе с ноября 2018 года. На посту полпреда он сменил Александра Беглова.

Ранее сообщалось, что Гуцан должен занять место генпрокурора страны вместо Краснова, который подал заявление на должность председателя Верховного суда РФ. В августе СМИ сообщали, что главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина рассматривают на пост полпреда президента в СЗФО вместо Гуцана.