В Госдуму внесли законопроект о выплате семьям с детьми к 1 сентября

В Государственную думу РФ внесли законопроект о ежегодной выплате семьям с детьми, обучающимися в общеобразовательных организациях, перед началом учебного года. Об этом 25 августа пишет ТАСС.

Депутаты «Справедливой России» планируют внести изменения в закон «О ежегодной выплате семьям, имеющим детей, обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего, а также очной формы среднего профессионального и высшего образования, реализуемым в РФ». Начисление выплаты подразумевается одному из родителей на каждого обучающегося ребёнка. Её размер составит 28,7 тыс. рублей для семей с детьми от 6 до 18 лет и детьми-инвалидами до 23 лет. Для малоимущих семей предусмотрены 43 тыс. рублей, а если в семье есть ребёнок-инвалид, то 50,2 тыс. рублей.

Законопроект также устанавливает выплату для семей с детьми в возрасте от 18 до 23 лет и детьми-инвалидами до 23 лет, обучающимися по основным профессиональным образовательным программам очной формы среднего профессионального и высшего образования, в размере 14,3 тыс. рублей. Для малоимущих семей с детьми выплата по этому пункту должна достигнуть 21,5 тыс. рублей.

В пояснительной записке отмечается, что стоимость набора школьных товаров по сравнению с 2024 годом выросла на 35% и составила 28,7 тыс. рублей. «Особенно цены увеличились на гардероб для девочек — в 1,5 раза. Канцелярские товары подорожали в среднем на 22%», — отмечают авторы законопроекта.

О том, что депутаты Госдумы разных фракций разработали законопроект о ежегодной выплате в размере прожиточного минимума одному из родителей школьников перед учебным годом, стало известно в конце июля. Тогда предполагалось, что ежегодная выплата должна равняться величине прожиточного минимума в целом по РФ. Авторы предлагали выплачивать эту сумму на каждого школьника в семье. Сейчас прожиточный минимум в стране составляет 17 773 рубля.