В Госдуму внесли законопроект о выплате семьям с детьми к 1 сентября

Все новости по теме: Образование

В Государственную думу РФ внесли законопроект о ежегодной выплате семьям с детьми, обучающимися в общеобразовательных организациях, перед началом учебного года. Об этом 25 августа пишет ТАСС.

Депутаты «Справедливой России» планируют внести изменения в закон «О ежегодной выплате семьям, имеющим детей, обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего, а также очной формы среднего профессионального и высшего образования, реализуемым в РФ». Начисление выплаты подразумевается одному из родителей на каждого обучающегося ребёнка. Её размер составит 28,7 тыс. рублей для семей с детьми от 6 до 18 лет и детьми-инвалидами до 23 лет. Для малоимущих семей предусмотрены 43 тыс. рублей, а если в семье есть ребёнок-инвалид, то 50,2 тыс. рублей.

Законопроект также устанавливает выплату для семей с детьми в возрасте от 18 до 23 лет и детьми-инвалидами до 23 лет, обучающимися по основным профессиональным образовательным программам очной формы среднего профессионального и высшего образования, в размере 14,3 тыс. рублей. Для малоимущих семей с детьми выплата по этому пункту должна достигнуть 21,5 тыс. рублей.

В пояснительной записке отмечается, что стоимость набора школьных товаров по сравнению с 2024 годом выросла на 35% и составила 28,7 тыс. рублей. «Особенно цены увеличились на гардероб для девочек — в 1,5 раза. Канцелярские товары подорожали в среднем на 22%», — отмечают авторы законопроекта.

О том, что депутаты Госдумы разных фракций разработали законопроект о ежегодной выплате в размере прожиточного минимума одному из родителей школьников перед учебным годом, стало известно в конце июля. Тогда предполагалось, что ежегодная выплата должна равняться величине прожиточного минимума в целом по РФ. Авторы предлагали выплачивать эту сумму на каждого школьника в семье. Сейчас прожиточный минимум в стране составляет 17 773 рубля. 

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter