Психиатр о родительском запрете интернета для детей: это скажется отрицательно

Запрет родителей на использование подростком телефона и интернета не приведёт к положительным результатам. Такое мнение высказал врач-психиатр и профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО Медицинского института РУДН Юрий Сиволап во время форума «В фокусе — здоровье».

«Долгое пребывание в интернете не вызывает депрессию, тревогу, биполярное расстройство, шизофрению или любое другое психическое заболевание и может носить компенсаторный характер для некоторых пациентов, — отметил специалист. — Травмирующая информация из интернета, подобно другим стрессовым факторам, способна ухудшить душевное состояние как здоровых людей, так и людей с психическими расстройствами».

Подростки «технически очень уязвимы и ранимы», поэтому с ними нужно обращаться предельно уважительно, добавил Сиволап. «Нельзя задевать их достоинством, нельзя задевать их самолюбием, потому что это может подталкивать человека к суицидальному поведению, особенно если подросток ощущает несправедливость по отношению к себе со стороны взрослого, со стороны значимой фигуры, отца или матери», — сказал он.

По словам психиатра, любая зависимость, в том числе и интернет-зависимость — это «всегда высокая частота встречаемости в депрессии, тревоге и других психических расстройствах». Любая зависимость (алкоголь, запрещённые вещества, интернет и так далее) отражает неблагополучие и расшатывает систему контроля эмоций, подчёркивает специалист. «Она почти неизбежно приводит к тому, что возникают еще и психиатрические проблемы», — уточнил он.

При этом Сиволап отметил, что для многих людей интернет — это рабочее пространство и комфортная среда. «Чем еще заниматься подростку, который ищет для себя какую-то информацию, развлечения или что-то еще? Желательно, конечно, чтобы тот контент, который он находит в интернете, не был для него опасным и травматичным. Для тех родителей, у которых есть дети подросткового возраста, это в самом деле сложно <...>, — сказал он. — Когда родитель начинает давить на ребенка, что он слишком много сидит в интернете, это никогда ни к чему хорошему не приводит. Это приводит к тому, что ребенок замкнется, ухудшится отношение с ребенком и никакой пользы для ребенка в этом не будет».

Как добавил Сиволап, если у ребёнка есть психологические проблемы или психические расстройства, то в случае запрета они могут усугубиться: «Если у ребёнка есть суицидальные мысли, то давление на ребёнка, принуждение его, шантаж, угрозы и неуважение его личности может повышать суицидальный риск, поэтому, наверное, делать это невозможно, нельзя».