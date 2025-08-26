Власти: купальный сезон в Калининграде официально продолжится до конца сентября

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Купальный сезон на городских водоёмах Калининграда официально продолжится до конца сентября. Об этом во вторник, 26 августа, сообщила журналистам глава администрации города Елена Дятлова, сославшись на контракты, заключенные до конца первого осеннего месяца.

«Если посмотреть на все работы, которые у нас сейчас законтрактованы, то у нас они до конца сентября текущего года. Это в отношении уборки мест на наших пляжах и в отношении работы спасателей. Будем смотреть по погоде и понимать, когда мы все-таки уберем посты спасателей», — уточнила Дятлова, оговорившись, что купание могут свернуть и досрочно, если на это будут намекать погодные условия.

В качестве примера глава администрации привела историю с началом и завершением отопительного сезона.

«Мы иногда отопительный сезон социальных объектов начинаем в конце сентября. Все покажет температура. Сегодня, по-моему, температура суточная +10...+16°C. Будем смотреть, как происходит купание», — добавила она.

