Горвласти объявили о завершении купального сезона

Все новости по теме: Пляжный вопрос

В Калининграде завершается купальный сезон. Как сообщает пресс-служба мэрия, дежурные посты на всех городских пляжах начнут «сворачивать» в понедельник, 15 сентября.

В этом сезоне спасатели спасли жизни восьми калининградцев. «К сожалению, пару раз наши ребята не успели помочь: у одного человека случился сердечный приступ в воде, другой заплыл за буйки. Именно поэтому мы всегда и призываем горожан быть предельно внимательными и соблюдать правила поведения на воде», — добавили в горадминистрации.

Ранее глава администрации Калининграда Елена Дятлова говорила, что купальный сезон на городских водоёмах официально продолжится до конца сентября. Она также отметила, что купание могут свернуть и досрочно, если на это будут намекать погодные условия.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter