Горвласти объявили о завершении купального сезона

В Калининграде завершается купальный сезон. Как сообщает пресс-служба мэрия, дежурные посты на всех городских пляжах начнут «сворачивать» в понедельник, 15 сентября.

В этом сезоне спасатели спасли жизни восьми калининградцев. «К сожалению, пару раз наши ребята не успели помочь: у одного человека случился сердечный приступ в воде, другой заплыл за буйки. Именно поэтому мы всегда и призываем горожан быть предельно внимательными и соблюдать правила поведения на воде», — добавили в горадминистрации.

Ранее глава администрации Калининграда Елена Дятлова говорила, что купальный сезон на городских водоёмах официально продолжится до конца сентября. Она также отметила, что купание могут свернуть и досрочно, если на это будут намекать погодные условия.