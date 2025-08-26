Горвласти продлили работу нескольких маршрутов из-за матча «Балтики» и ЦСКА

Городские власти продлили работу нескольких маршрутов из-за матча «Балтики» и ЦСКА 27 августа. Об этом администрация Калининграда сообщила в своём телеграм-канале.

Продлевается работа маршрутов, которые следуют через Октябрьский остров. Так, трамваи № 3 и 5 прибудут на остановку «Рыбная деревня» в 22:20 и 22:30. Время относится к обоим маршрутам в двух направлениях. Маршрут № 21 с той же Рыбной деревни поедет в сторону центра Калининграда в 22:23 и 22:41, из центра — в 22:20 и 22:34.

Маршрут № 40 поедет в центр дважды: в 22:20 и 22:30. По направлению из центра прибудет на Рыбную деревню в 22:20. Маршрутка № 72 в обоих направлениях прибудет в 22:20 и 22:30. От остановки «Солнечный бульвар» маршрут № 11 отправится в 22:10 и 22:15. № 39 поедет в 22:10.

27 августа калининградская «Балтика» сыграет с ЦСКА в третьем туре Пути РПЛ Кубка России. Игра начнётся в 19:45





Схема: администрация Калининграда