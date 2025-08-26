Горвласти продлили работу нескольких маршрутов из-за матча «Балтики» и ЦСКА

Все новости по теме: Город

Городские власти продлили работу нескольких маршрутов из-за матча «Балтики» и ЦСКА 27 августа. Об этом администрация Калининграда сообщила в своём телеграм-канале.

Продлевается работа маршрутов, которые следуют через Октябрьский остров. Так, трамваи № 3 и 5 прибудут на остановку «Рыбная деревня» в 22:20 и 22:30. Время относится к обоим маршрутам в двух направлениях. Маршрут № 21 с той же Рыбной деревни поедет в сторону центра Калининграда в 22:23 и 22:41, из центра — в 22:20 и 22:34.

Маршрут № 40 поедет в центр дважды: в 22:20 и 22:30. По направлению из центра прибудет на Рыбную деревню в 22:20. Маршрутка № 72 в обоих направлениях прибудет в 22:20 и 22:30. От остановки «Солнечный бульвар» маршрут № 11 отправится в 22:10 и 22:15. № 39 поедет в 22:10.

27 августа калининградская «Балтика» сыграет с ЦСКА в третьем туре Пути РПЛ Кубка России. Игра начнётся в 19:45 (0+

фот.jpg

Схема: администрация Калининграда


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter