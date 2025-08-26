В среду «Балтика» сыграет с ЦСКА в третьем туре Пути РПЛ Кубка России

Все новости по теме: Балтика

В среду «Балтика» сыграет с ЦСКА в третьем туре Пути РПЛ Кубка России. Игра пройдёт в Калининграде и начнётся в 19:45 (0+).

После двух матчей турнира в активе коллектива Андрея Талалаева ноль очков. Первую встречу они проиграли тольяттинскому «Акрону» в Самаре, а во второй пропустили два безответных мяча от «Локомотива». Лидером группы является «Акрон», на второй позиции расположились «армейцы».

По итогам шести туров Российской Премьер-лиги «Балтика» набрала 12 очков, занимая промежуточное четвёртом месте. В последнем матче калининградцы на выезде обыграли «Сочи». Голами в этой встрече отметились Брайан Хиль и Илья Петров. Победа над «барсами» стала первой гостевой для балтийцев за всю историю игр между клубами.

