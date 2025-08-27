Предприниматели назвали репрессией запрет на размещение рекламы в витринах

Изменения, внесённые в правила благоустройства Калининграда в апреле 2025 года, а именно запрет на размещение рекламных носителей в витринах магазинов с внешней и внутренней сторон, предприниматели города считают «репрессией», которая грозит бизнесу убытками. Вопрос обсуждали на заседании комитета по торговле Калининградской торгово-промышленной палаты.

Речь идёт о решении городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 № 121 «О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа „Город Калининград“». Начала дискуссию представитель торговой сети X5 Group Ольга Волкова. «Мы понимаем задачи города Калининграда по сохранению эстетического облика, архитектурной привлекательности, — отметила она. — Но вместе с тем мы считаем, что такая мера является чрезмерной. Мы видим в других субъектах Российской Федерации, например, в Санкт-Петербурге, что запрещается только с внешней стороны размещение носителей, с внутренней стороны — возможно, на подвесах и непосредственно к стеклу приклеить какой-то рекламоноситель. Зачастую это не просто нарушает конкурентную среду, но и меньше информации может получать потребитель. Но самая главная сейчас функция этих рекламных носителей — это защита товара от солнечных лучей». К представителям городских властей Ольга Волкова обратилась с просьбой сохранить запрет только на внешнее размещение. Поддержали её и другие представители бизнеса, многим из которых не понятно, как в новых условиях рассказывать о себе потребителю.

Обосновал решение главный архитектор администрации Калининграда Андрей Анисимов. По его словам, мера направлена на повышение качества городской среды и улучшение внешнего облика города, а не на то, чтобы помешать предпринимателям. По мнению Анисимова, уменьшение «разнородности» рекламы способствует её «заметности».

«Давайте я расскажу, что я вижу на витринах в 90% случаев. Я вижу окно, заклеенное некой плёнкой. И на этой плёнке мы видим огромный мангал с шашлыком или кота на всю витрину с рекламой корма и так далее. <...> Это страшно разрушает восприятие этого здания. Внешний облик здания, по сути, теряется. Это как заплатка огромная, увеличенная в несколько раз, наложенная на здание», — высказался архитектор. С таким оформлением здание, по его мнению, становится «психологической крепостью», не способной привлечь клиента.

После длительных разъяснений у предпринимателей всё же осталось много вопросов о новых нормах. Публичные обсуждения прошли годом ранее незаметно и многие не успели подготовиться к нововведениям. Председатель комитета по торговле Калининградской ТПП Юрий Дергачёв отметил, что бизнесу необходим переходный период, чтобы «забюджетировать» работы по демонтажу ставших незаконными конструкций. «Дайте время перейти спокойно», — поддержал идею президент палаты Феликс Лапин. Также поступило предложение согласовывать вывески и прочие элементы, как это делается с паспортами фасадов. Андрей Анисимов отметил, что готов лично проконсультировать всех, у кого остались вопросы, связанные с новыми нормами.

В апреле проект новых правил благоустройства вызвал недоумение и у части депутатов горсовета. Многие сочли документ «сырым», но он всё же был утверждён Общественные обсуждения проекта проводились с 1 марта по 26 апреля 2024 года. Действовавшие до этого правила благоустройства были утверждены в 2021 году.