В Светлогорске ищут подрядчика для ремонта фасада здания гостевого дома «Генрих». Информация об аукционе опубликована на сайте госзакупок.

Строение расположено на Калининградском проспекте, 35. В ведомости объёмов работ отмечается, что подрядчику предстоит провести ремонт фасада и откосов, цоколя, спуска в подвал, карниза, водосточной системы и ливнёвки. На работы выделили 2,6 млн рублей. Подрядчика планируется определить 5 сентября.

Портал «Пруссия 39» сообщает, что здание гостевого дома «Генрих» построили в Раушене в 1907 году. Его возвёл коммерсант Генрих Глаге. Второй этаж занимала квартира его семьи. Гостиничные номера располагались слева, а по правой стороне для отдыхающих открыли магазин с сувенирами, чаем, кофе, какао, шоколадом и др.

«На восточном фасаде двухэтажного здания выполнен трапециевидный в плане ризалит лестничной клетки, завершенный восьмигранной башней с шатровой крышей со шпилем. В послевоенные годы до 1990-х годов в помещении бывшего магазина функционировала популярная у горожан и приезжих „Столовая № 1“», — отмечает портал.