В Светлогорске ищут подрядчика для ремонта фасада здания гостевого дома «Генрих»

В Светлогорске ищут подрядчика для ремонта фасада здания гостевого дома «Генрих»
Фото: «Пруссия 39»
Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

В Светлогорске ищут подрядчика для ремонта фасада здания гостевого дома «Генрих». Информация об аукционе опубликована на сайте госзакупок.

Строение расположено на Калининградском проспекте, 35. В ведомости объёмов работ отмечается, что подрядчику предстоит провести ремонт фасада и откосов, цоколя, спуска в подвал, карниза, водосточной системы и ливнёвки. На работы выделили 2,6 млн рублей. Подрядчика планируется определить 5 сентября.

Портал «Пруссия 39» сообщает, что здание гостевого дома «Генрих» построили в Раушене в 1907 году. Его возвёл коммерсант Генрих Глаге. Второй этаж занимала квартира его семьи. Гостиничные номера располагались слева, а по правой стороне для отдыхающих открыли магазин с сувенирами, чаем, кофе, какао, шоколадом и др.

«На восточном фасаде двухэтажного здания выполнен трапециевидный в плане ризалит лестничной клетки, завершенный восьмигранной башней с шатровой крышей со шпилем. В послевоенные годы до 1990-х годов в помещении бывшего магазина функционировала популярная у горожан и приезжих „Столовая № 1“», — отмечает портал.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter