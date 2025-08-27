Правительство России продлило запрет на экспорт бензина. Об этом кабмин сообщил в своём телеграм-канале.

Ограничения вводятся с 1 сентября по 31 октября 2025 года. При этом весь сентябрь запрет будет касаться как производителей нефтепродуктов, так и непроизводителей. В октябре ограничения для производителей планируется снять. Правительство России отмечает, что решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

«Предыдущий экспортный запрет был установлен Правительством в феврале 2025 года. Он действует с 1 марта по 31 августа 2025 года включительно. В данный момент ограничения распространяются в том числе на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов», — говорится в сообщении.