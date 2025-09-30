Правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца года

Все новости по теме: Топливный кризис

Правительство России продлило временный запрет на экспорт бензина до 31 декабря 2025 года включительно. Он касается всех экспортеров, сообщает пресс-служба.

Еще одним постановлением вводится запрет на экспорт дизеля, а также судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах. Меры направлены на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

«Ограничения вступают в силу со дня, следующего за днем официального опубликования постановления, и будут действовать до 31 декабря 2025 года включительно. При этом на поставки, осуществляемые непосредственными производителями указанных видов топлива, запрет не распространяется», — добавляет ведомство.

В августе Правительство продлевала экспортный запрет с 1 сентября до 31 октября 2025 года. Весь сентябрь запрет касался как производителей нефтепродуктов, так и непроизводителей. В октябре ограничения для производителей планировалось снять.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter