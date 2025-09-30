Правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца года

Правительство России продлило временный запрет на экспорт бензина до 31 декабря 2025 года включительно. Он касается всех экспортеров, сообщает пресс-служба.

Еще одним постановлением вводится запрет на экспорт дизеля, а также судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах. Меры направлены на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

«Ограничения вступают в силу со дня, следующего за днем официального опубликования постановления, и будут действовать до 31 декабря 2025 года включительно. При этом на поставки, осуществляемые непосредственными производителями указанных видов топлива, запрет не распространяется», — добавляет ведомство.

В августе Правительство продлевала экспортный запрет с 1 сентября до 31 октября 2025 года. Весь сентябрь запрет касался как производителей нефтепродуктов, так и непроизводителей. В октябре ограничения для производителей планировалось снять.