Облвласти: последствия ливней сейчас устраняют 9 образовательных организаций

В настоящий момент 9 образовательных организаций Калининградской области проводят работы по ликвидации последствий ливней. Об этом сообщила министр образования региона Светлана Трусенёва во время оперативного совещания регионального правительства в четверг, 28 августа.

По её словам, 8 из 9 образовательных организаций завершат работу и примут обучающихся в штатном режиме. Начальная школа-детский сад в посёлке Партизанское к обучению с начала учебного года не приступит, ремонтные работы продолжатся в течение сентября. Дети же будут обучаться в других организациях Багратионовского района. «Родильские собрания проведены, все знают место обучения, распорядок занятий, каких-то социальных потрясений нет», — сказала Трусенёва.

О последствиях ливней во время оперативного совещания упомянула и глава администрации Калининграда Елена Дятлова. На отдельный контроль, как заявила она, были взяты школьные и дошкольные учреждения, были сформированы бригады для откачки воды в цокольных помещениях. В настоящий момент на контроле администрации остаётся две калининградские школы — гимназия № 40 им. Гагарина и среднеобразовательная школа № 8.

На общественных территориях, по словам Дятловой, «в основном ликвидировали все подтопления». В работе остаются два адреса — улица Благовещенская, где сохраняются подтопления в пешеходной зоне, и перекрёсток улиц Чайковского и Алябьева. Как отмечает сити-менеджер, на Благовещенской сейчас функционирует временная дорога, в связи с чем там нет ливнёвки. При этом в течение дня, 28 августа, «подтопления будут ликвидированы».