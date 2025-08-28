Дятлова: на санацию трубопровода на ул.Чайковского потребуется около недели

Работы по санации трубопровода на перекрёстке улиц Чайковского и Алябьева займут около недели. Об этом сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова во время оперативного совещания регионального правительства в четверг, 28 августа.



«Со слов „Водоканала“, примерно требуется неделя для санации 20 метров общей сквозной трубы диаметром 800 миллиметров», — сообщила сити-менеджер. Сейчас, отметила Дятлова, сквозной проезд на перекрёстке улиц Чайковского и Алябьева закрыт.

Напомним, во вторник днём на улице Чайковского спецтехника предприятия «Водоканал» по откачке септиков провалилась передними колёсами в яму, образовавшуюся посередине проезжей части. В пресс-службе «Водоканала» сообщили, что «причиной провала стали обильные осадки, которые переполнили хозяйственно-бытовую канализацию на участке сети», тем самым «не предназначенный для таких объемов трубопровод дал течь».