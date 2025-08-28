Стоимость питания в калининградских школах с 1 сентября увеличивают на 6%

Стоимость питания обучающихся в школах с 1 сентября проиндексирована на 6%. Об этом сообщила министр образования региона Светлана Трусенёва во время оперативного совещания регионального правительства в четверг, 28 августа.

«На территории региона действует типовое 20-дневное меню для общеобразовательных организаций, разработанное институтом отраслевого питания и согласованное с Роспотребнадзором. Объём средств, который направляется сегодня на бесплатное питание обучающихся, составляет 1,6 миллиарда рублей. Охват горячим питанием наших обучающихся составит более 69 тысяч человек. По вашему решению, стоимость питания обучающихся с 1 сентября в школах проиндексирована на 6 процентов», — сказала Трусенёва, обращаясь к губернатору области Алексею Беспрозванных.

Осенью 2024 года облвласти сообщили, что 2025 году расходы на сферу образования составят более 20 миллиардов рублей, за три года эта сумма достигнет около 65 миллиардов рублей. Одним из ключевых вопросов назвали обеспечение детей горячим питанием. «В следующем году мы планируем организовать бесплатное горячее питание для более 70 тысяч учеников. Для реализации этой важной инициативы в бюджете предусмотрено свыше 1,3 миллиарда рублей», — заявил тогда Алексей Беспрозванных. При этом он отметил, что в областной системе образования учится более 185 тысяч детей.

