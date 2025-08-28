Стоимость питания в калининградских школах с 1 сентября увеличивают на 6%

Стоимость питания обучающихся в школах с 1 сентября проиндексирована на 6%. Об этом сообщила министр образования региона Светлана Трусенёва во время оперативного совещания регионального правительства в четверг, 28 августа.

«На территории региона действует типовое 20-дневное меню для общеобразовательных организаций, разработанное институтом отраслевого питания и согласованное с Роспотребнадзором. Объём средств, который направляется сегодня на бесплатное питание обучающихся, составляет 1,6 миллиарда рублей. Охват горячим питанием наших обучающихся составит более 69 тысяч человек. По вашему решению, стоимость питания обучающихся с 1 сентября в школах проиндексирована на 6 процентов», — сказала Трусенёва, обращаясь к губернатору области Алексею Беспрозванных.