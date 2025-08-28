В Озерске общественники договорились с РПЦ об использовании кирхи под концерты (фото)

Кирху Озёрска, построенную в середине XIX века, в ближайшем будущем намерены приспособить под концертную площадку. О том, что собственники объекта (Калининградская епархия РПЦ) подписали документы о его использовании с жителем Озёрска Андреем Елизаровым (организатор байдарочных туров в Озёрском округе и координатор АНО «Крупорушка»), в четверг, 28 августа, сообщил в своём телеграм-канале министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак.

«Наконец-то неравнодушные жители Озёрска во главе с самым активным Андреем Елизаровым подписали документы с РПЦ на использование кирхи! — написал Ермак. — Ещё один повод для визита в Озёрск, которому в сентябре исполнится 300 лет!»

Сам Андрей Елизаров рассказал «Новому Калининграду», что Озёрск решил по пути Железнодорожного, Дружбы и Знаменска.

«Я заключил соглашение с представителями РПЦ о безвозмездном пользовании, — сообщил он. — Она не такая древняя, как перечисленные, но она, насколько я помню, единственная в области, где произведены консервационные и противоаварийные работы. Сам бог велел проводить там какие-то культурные активности».

Елизаров отметил, что в стенах кирхи уже прошли первые съёмки клипа — их провёл калининградский любительский хор.

«Мы с шести до восьми утра снимали, когда свет мягкий. Это была проба пера, а получилась, так сказать, культурная вакцина для города. Очень необычно, и жители оценили», — продолжил Елизаров.

Как уверяет общественник, кирху планируется использовать как сезонную концертную площадку. Крыши над объектом нет, поэтому мероприятия будут под открытым небом.

«Концерты в кирхе — это логическое продолжение той деятельности, которую мы ведём на площадке культурного центра „Крупорушка“, в бывшем здании мельницы-крупорушки. На малой сцене мы уже потренировались: проводили локальные концерты, маленькие выставки, мастер-классы, театр у нас был. Я долго этот пазл собирал, и вот в конце августа он у меня сложился. У нас есть договор с Россетями, что мы на озёрскую ГЭС экскурсии вводим официально, есть „Крупорушка“, есть площадка в бывшей музыкальной школе, а теперь появилась большая площадка в кирхе. Эти объекты взаимодополняют друг друга очень хорошо, и всё это смазывается энергией туристов и байдарочными турами», — объяснил Елизаров.

В 2010 году кирху в Озерске передали РПЦ, а в 2012 власти региона впервые заговорили о том, что здание нужно привести в порядок и превратить в концертный зал. Району было выделено 3,4 млн рублей из необходимых 6 для подготовки проекта.

В середине 2013 года экс-губернатор Николай Цуканов заявил, что из-за «дурацких» конкурсных процедур начало работ не раз переносилось.

В 2015 году Андрей Ермак (тогда ещё врио министра туризма) отмечал, что архитектурный проект по кирхе готов, завершается написание технического задания. В здании власти хотели разместить сразу несколько культурных объектов — концертный зал, возможно, кинозал, а также библиотеку и музей. По словам Андрея Ермака, кирха должна была начать работу уже в 2017 году.

Тогда же со здания был демонтирован накренившийся шпиль.

В 2016 году торги на разработку проекта реконструкции кирхи выиграла петербургская компания «Аватар». Но её проект не прошёл экспертизу.

В июле 2019 года стало известно, что власти Озёрска планируют расторгнуть контракт. Тогда же власти заявляли о намерении провести очередные торги на разработку проекта в 2020 году.

В 2021 году были проведены торги на право провести консервационные работы на объекте.

В 2022 году консервация кирхи завершилась, на нее было потрачено 6,2 млн рублей из резервного фонда правительства области.