В яблоневом саду под Черняховском ввели фитокарантин из-за инфекции у груши

В ходе проведенного Управлением Россельхознадзора области в 2025 году мониторинга в промышленном яблоневом саду, расположенном на территории муниципального образования «Черняховский муниципальный округ», выявлена популяция карантинного объекта — бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.) на растении груша. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В связи с этим с 27 августа введен карантинный фитосанитарный режим и установлена карантинная фитосанитарная зона на земельных участках общей площадью 7850 га (с учетом буферной зоны.) Собственник сада обязан принять все необходимые меры для ликвидации инфекции.

Основанием для снятия карантина является трехлетнее отсутствие возбудителя бактериального ожога плодовых культур, подтвержденное результатами лабораторных экспертиз. При этом, как подчеркивают в Россельхознадзоре, установление карантинной фитосанитарной зоны не влечет за собой автоматическую остановку деятельности плодового сада.

«На период действия карантинного фитосанитарного режима устанавливается запрет на вывоз за пределы КФЗ саженцев, черенков и подвоев растений — хозяев. Однако сбор и продажа плодов разрешены при условии наличия карантинного сертификата, подтверждающего отсутствие заражения в перевозимом грузе», — пояснили в ведомстве.

Бактериальный ожог плодовых культур — это опасное инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Erwinia amylovora, которое поражает широкий спектр плодовых деревьев и кустарников. Болезнь быстро распространяется, приводя к увяданию и гибели цветков, листьев, побегов и даже целых ветвей.