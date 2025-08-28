Минпросвещения представило список патриотических песен для уроков музыки в школах

Минпросвещения представило в четверг список из 37 патриотических песен для изучения в российских школах. Документ направлен в регионы России. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Так, на уроках музыки дети вспомнят или вновь услышат такие песни, как «Красно солнышко» (П. Аедоницкий, И. Шаферан), «День Победы» и «Как прекрасен этот мир» (Д. Тухманов, В. Харитонов), «Моя Москва» (И. Дунаевский, М. Лисянский), «У подножья обелиска» (А. Киселев, К. Чибисов). В перечень включены и современные произведения. Среди них песни «Моя Россия» Ярослава Дронова, «Офицеры», «Бессмертный полк» и «Вперед, Россия» Олега Газманова, «Родина» Сергея Трофимова, «Россия» Дениса Майданова», 3 уточнили в ведомстве.

Отмечается, что школы смогут сами принимать решение об использовании музыкальных произведений в учебном процессе. Полный список рекомендуемых песен можно посмотреть здесь.

Напомним, о том, что Минпросвещения России допускает возможность дополнения уроков музыки патриотическими песнями современных авторов, стало известно в марте прошлого года.