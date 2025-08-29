Бастрыкин заинтересовался проблемой с расселением аварийного дома в Черняховске

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом, возбужденным в связи с обращением о нарушении прав жильцов аварийного дома в Черняховске. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

В Информационный центр СКР обратилась жительница Черняховска, сообщившая о затянувшейся проблеме с расселением жильцов многоквартирного дома на улице Тельмана. Трехэтажное здание 1945 года постройки находится в непригодном состоянии: разрушается кирпичная кладка стен и несущие конструкции, изношены инженерные системы. В 2021 году строение признано аварийным, при этом сроки расселения перенесены с декабря прошлого года на 2029-й. Данное решение судом было признано незаконным, однако до настоящего времени гражданам благоустроенное жилье так и не предоставлено. Многочисленные обращения жильцов в различные инстанции результатов не принесли.

Региональным СК по данному факту возбуждалось уголовное дело. Однако заместитель прокурора Черняховска Татьяна Батуро отменила постановление о возбуждении уголовного дела. Обжалование следственными органами СК России указанного решения вплоть до и.о. прокурора области Владимира Родина результатов не принесло. Для защиты прав граждан СК повторно возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.