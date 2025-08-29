Леса были, рабочих не было: фасад одной из школ региона остался без ремонта

Леса были, рабочих не было: фасад одной из школ региона остался без ремонта
Фото: сайт МБОУ «СОШ п. Пятидорожное»
Школа в посёлке Пятидорожное Багратионовского округа всё лето простояла в строительных лесах, однако ремонт фасада образовательного учреждения так и не был проведён. О сложившейся ситуации рассказал один из местных жителей на странице губернатора Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

«Ремонт так и не начинали. Три месяца как поставили строительные леса, а строителей так и не было», — написал он. Как пояснили представители администрации Багратионовского округа, причина сложившейся ситуации — расторжение договора с подрядчиком. «Строительные конструкции уберут до начала учебного года. В сентябре планируем провести новые конкурсные процедуры, чтобы определить новую подрядную организацию для проведения ремонта», — говорится в сообщении.

Скриншоты комментариев на странице губернатора Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте»


