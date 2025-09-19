В Багратионовском округе нашли подрядчика для школы, оставшейся без ремонта

В Багратионовском округе нашли подрядчика для школы, оставшейся без ремонта
Фото: сайт МБОУ «СОШ п. Пятидорожное»
Все новости по теме: Образование

Власти нашли подрядчика для капитального ремонта фасада школы в посёлке Пятидорожное Багратионовского округа, которая всё лето простояла в строительных лесах, однако так и не была отремонтирована. Информация об итогах торгов опубликована на портале госзакупок.

На участие в аукционе была подана одна заявка. Комиссия признала её соответствующей требованиям закупки. Контракт заключили 19 сентября с ООО «НКР» по максимальной стоимости — 11 540 570 рублей. Работы необходимо выполнить до конца текущего года.

О том, что школа три месяца простояла в строительных лесах, а работы так и не были начаты, сообщил в конце августа один из местных жителей. Жалоба появилась на странице губернатора Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте». Как пояснили в ответном комментарии представители администрации Багратионовского округа, причина сложившейся ситуации — расторжение договора с подрядчиком. «Строительные конструкции уберут до начала учебного года. В сентябре планируем провести новые конкурсные процедуры, чтобы определить новую подрядную организацию для проведения ремонта», — говорилось в сообщении.

