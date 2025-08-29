Ларису Копцеву выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест

Экс-директора «Колледжа предпринимательства» и бывшего руководителя региональной Службы охраны объектов культурного наследия Ларису Копцеву выпустили из СИЗО. Ей смягчили меру пресечения и отправили под домашний арест, сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе Областного суда.

«Постановлением Центрального районного суда от 28 августа в отношении Копцевой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 15 сентября 2025 года», — говорится в сообщении.