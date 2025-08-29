Ларису Копцеву выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест

Экс-директора «Колледжа предпринимательства» и бывшего руководителя региональной Службы охраны объектов культурного наследия Ларису Копцеву выпустили из СИЗО. Ей смягчили меру пресечения и отправили под домашний арест, сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе Областного суда.
«Постановлением Центрального районного суда от 28 августа в отношении Копцевой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 15 сентября 2025 года», — говорится в сообщении.Ларису Копцеву арестовали 20 сентября 2024 года. Тогда пресс-служба УМВД по Калининградской области сообщила, что сотрудники УЭБ совместно с УФСБ в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили, что руководитель образовательного учреждения, вступив в преступный сговор с директором компьютерной фирмы, заключила 18 договоров на поставку и установку компьютерного оборудования. При этом компьютеры не соответствовали техническим характеристикам и требованиям спецификации, прописанным в контрактах. В тот же день Копцеву отправили в СИЗО.