Ларису Копцеву выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест

Ларису Копцеву выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест
Лариса Копцева. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Коррупция

Экс-директора «Колледжа предпринимательства» и бывшего руководителя региональной Службы охраны объектов культурного наследия Ларису Копцеву выпустили из СИЗО. Ей смягчили меру пресечения и отправили под домашний арест, сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе Областного суда.

«Постановлением Центрального районного суда от 28 августа в отношении Копцевой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 15 сентября 2025 года», — говорится в сообщении.

Ларису Копцеву арестовали 20 сентября 2024 года. Тогда пресс-служба УМВД по Калининградской области сообщила, что сотрудники УЭБ совместно с УФСБ в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили, что руководитель образовательного учреждения, вступив в преступный сговор с директором компьютерной фирмы, заключила 18 договоров на поставку и установку компьютерного оборудования. При этом компьютеры не соответствовали техническим характеристикам и требованиям спецификации, прописанным в контрактах. В тот же день Копцеву отправили в СИЗО.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter