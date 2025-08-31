Топ-10 лучших школ Калининградской области возглавила гимназия № 40

Гимназия № 40 возглавили топ-10 лучших школ Калининградской области по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России. Традиционный рейтинг RAEX подготовлен рейтинговым агентством «РАЭКС-Аналитика» на основе данных о выпускниках, зачисленных в предыдущие два года на очную форму обучения в вузы на 1-й курс.

На втором месте в рейтинге Школа-интернат лицей-интернат (ШИЛИ), на третьем — гимназия № 32. Также в десятку лучших школ по версии RAEX вошли: калининградские лицей № 49, лицей № 23, лицей № 18, школа № 58, гимназия № 1, Школа будущего из Большого Исаково и школа № 57 Калининграда. Отметим, годом ранее последние три позиции в рейтинге занимали лицей № 35, лицей № 17, школа № 6 с углублённым изучением отдельных предметов.

В рейтинг школ по конкурентоспособности выпускников (показывает, в каких школах наибольшая доля выпускников, успешно поступающих в лучшие вузы России) вошли: ШИЛИ, гимназия № 32, гимназия № 1, лицей № 18, гимназия № 40, лицей № 49, школа № 6 с УИОП, лицей № 23, гимназия № 7 Балтийска им. К.В. Покровского, школа № 58 Калининграда.


