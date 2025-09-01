Калининград встретил начало осени радиационным туманом (фото)

Калининград встретил начало осени радиационным туманом (фото)
Фото предоставлено очевидцем
Калининградскую область утром 1 сентября накрыл радиационный туман. О том, что это явление традиционно для начала осени, рассказали эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Это туман охлаждения (радиационный), оставшийся после ночи, который рассеется в ближайшие часы под действием солнечных лучей. Днем нас ждёт весьма приятная погода: малооблачно/переменная облачность и без осадков, воздух прогреется до комфортных +21...+24°С», — рассказали администраторы метеопаблика.

Утром понедельника в пресс-службе регионального управления МЧС России по Калининградской области также предупредили об ухудшении видимости.

«Видимость 500-1000 и местами 200 метров. Будьте внимательны и осторожны!» — сообщила пресс-служба.

