Калининград встретил начало осени радиационным туманом (фото)

Калининградскую область утром 1 сентября накрыл радиационный туман. О том, что это явление традиционно для начала осени, рассказали эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Это туман охлаждения (радиационный), оставшийся после ночи, который рассеется в ближайшие часы под действием солнечных лучей. Днем нас ждёт весьма приятная погода: малооблачно/переменная облачность и без осадков, воздух прогреется до комфортных +21...+24°С», — рассказали администраторы метеопаблика.

Утром понедельника в пресс-службе регионального управления МЧС России по Калининградской области также предупредили об ухудшении видимости.