Начинаем сентябрь по-летнему: прогноз погоды в Калининграде на неделю

Август в Калининградской области выдался прохладным — средняя температура на метеостанции областного центра оказалась на 1,6°C ниже нормы, что «и немудрено с учетом полномасштабного погружения в осень в третьей декаде». Синоптические процессы исправили ситуацию и вернули регион в комфортную летнюю погоду, которая станет теплее в первой неделе сентября. Об этом сообщили синоптики телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В понедельник днем в Калининграде и области ожидается +22...+24°C, малооблачно/переменная облачность, без осадков. Ветер восточный/северо-восточный, слабый (2-5 м/с).

Во вторник ночью по области температуры будут в районе +12...+15°C (у побережья +14...+17°C), переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до +23...+26°C (местами до +27°C). Утром малооблачно, днем переменная облачность, в первой половине дня без осадков. После обеда и вечером вероятны ливни и грозы (преимущественно в западной, южной и центральной части области). Ветер юго-восточный, слабый/умеренный (3-7 м/с), при осадках порывистый.

В среду ночью +17...+19°C, преимущественно облачно, местами не исключены дожди/ливни и грозы. Днём в Калининграде, на западе и побережье до +19...+22°C, а на востоке — до +22...+25°C. Облачно/облачно с прояснениями, местами возможны дожди, по востоку региона не исключены грозы. Ветер переменный с южного/юго-восточного утром на западный/северо-западный днем и вечером, слабый/умеренный (3-7 м/с).

По предварительной информации, во второй половине недели Калининградскую область ожидает теплая летняя погода. Характер погоды «скорее будет соответствовать июльскому». Приблизительно температура ночью в четверг и пятницу составит +12...+16°C, днем может потеплеть до +23...+26°С. Теплые перспективы сохраняются и в дальнейшем. Локальные осадки и грозы исключать также не стоит.

«Как долго продлится летний режим — сейчас сказать сложно. У ведущих моделей существенная положительная аномалия (1-3°C выше нормы и более) прослеживается как минимум до конца первой декады. В целом, едва ли можно удивляться летней погоде в сентябре в нашем регионе, однако впечатляет, что затяжное тепло может повториться третий год подряд! И хотя море уже весьма прохладное для купания (+17...+18°C), летняя погода позволит строить другие планы на время отсутствия осеннего холода», — добавили синоптики.