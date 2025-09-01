Приставы передали Росимуществу конфискованный янтарь стоимостью 32 млн

Судебные приставы Балтийска передали в собственность государства 205 кг конфискованного янтаря стоимостью 32 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области.

Как говорится в сообщении, в отделение приставов поступил исполнительный документ, в котором требовалось обратить в собственность государства янтарь, находящийся на хранении в банке. Ранее минералы были изъяты как вещественные доказательства в рамках уголовного дела. Подробности дела не раскрываются.

В апреле 2025 года в Калининграде суд вынес обвинительный приговор в отношении 10 жителей региона, занимавшихся контрабандой янтаря в составе ОПГ. В общей сложности члены группы осуществили контрабанду 189,7 кг янтаря стоимостью более 25 млн рублей. При попытке переместить через границу еще 334 кг янтаря соучастники были задержаны сотрудниками УФСБ. Янтарь был конфискован и обращён в доход государства.

