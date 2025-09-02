В Центральном парке Калининграда начали ремонт сцены (фото)

Все новости по теме: Город
Фото: Telegram-канал Дирекции ландшафтных парков

В Центральном парке культуры и отдыха Калининграда начали ремонтировать сцену. Об этом сообщила Дирекция ландшафтных парков в своём Telegram-канале.

«Подрядчики приступили к работе. Что сделают? Обновят плитку, отремонтируют крышу и фасад, заменят дверные блоки и систему управления сигнализацией, а также установят новые вентиляционные решетки. Дирекция парка внимательно следит за ходом работ, чтобы всё было сделано качественно и в срок», — говорится в сообщении.

Согласно информации портала госзакупок, подрядчика для ремонта сцены искали в конце июля. На участие в торгах поступила одна заявка. Комиссия признала её соответствующей требованиям. 6 августа с индивидуальным предпринимателем Олегом Абдулаевым заключили контракт. Его необходимо исполнить до 30 октября 2025 года. Гарантийный срок на результат работ составляет пять лет. Стоимость работ — 1 681 513 рублей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter