В Центральном парке Калининграда начали ремонт сцены (фото)

Фото: Telegram-канал Дирекции ландшафтных парков

В Центральном парке культуры и отдыха Калининграда начали ремонтировать сцену. Об этом сообщила Дирекция ландшафтных парков в своём Telegram-канале.

«Подрядчики приступили к работе. Что сделают? Обновят плитку, отремонтируют крышу и фасад, заменят дверные блоки и систему управления сигнализацией, а также установят новые вентиляционные решетки. Дирекция парка внимательно следит за ходом работ, чтобы всё было сделано качественно и в срок», — говорится в сообщении.

Согласно информации портала госзакупок, подрядчика для ремонта сцены искали в конце июля. На участие в торгах поступила одна заявка. Комиссия признала её соответствующей требованиям. 6 августа с индивидуальным предпринимателем Олегом Абдулаевым заключили контракт. Его необходимо исполнить до 30 октября 2025 года. Гарантийный срок на результат работ составляет пять лет. Стоимость работ — 1 681 513 рублей.