Количество летних бронирований квартир в Калининграде увеличилось на 36%

Рост количества летних бронирований квартир в Калининграде составил 36% по отношению к 2024 году. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу платформы «Авито Путешествия».

Больше всего бронирования выросли в Крыму (119%), Свердловской области (55%), Дагестане (48%), Ставрополе (47%), Волгограде (46%), Нижегородской области (38%). Калининград оказался на седьмом месте. Средняя стоимость аренды квартиры, отмечает издание, составила 4,2 тыс. руб. за сутки.