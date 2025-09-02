Количество летних бронирований квартир в Калининграде увеличилось на 36%

Все новости по теме: Туризм

Рост количества летних бронирований квартир в Калининграде составил 36% по отношению к 2024 году. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу платформы «Авито Путешествия».

Больше всего бронирования выросли в Крыму (119%), Свердловской области (55%), Дагестане (48%), Ставрополе (47%), Волгограде (46%), Нижегородской области (38%). Калининград оказался на седьмом месте. Средняя стоимость аренды квартиры, отмечает издание, составила 4,2 тыс. руб. за сутки.

Ранее стало известно, что Калининград оказался на втором месте в рейтинге популярных направлений в бархатный сезон не у моря.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter