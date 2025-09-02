После жалоб жителей власти обследовали строящееся предприятие на ул. Алтайской (фото)

Фото: пресс-служба минприроды Калининградской области

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области провело выездное обследование строящегося предприятия холдинга «Автотор», расположенного в микрорайоне Космодемьянского на улице Алтайской. Это уже второй осмотр объекта за последний месяц, инициированный обращениями граждан. Первый выезд был осуществлен 13 августа, сообщила пресс-служба минприроды.

«Жители микрорайона выражали обеспокоенность по поводу возможной производственной деятельности предприятия и потенциальных выбросов вредных веществ в атмосферу. В ходе проверки, как и в предыдущий раз, фактов осуществления производственной деятельности зафиксировано не было. Предприятие на данный момент не введено в эксплуатацию», — говорится в сообщении.

Инспекционная группа провела осмотр строительных площадок, производственных цехов и административных зданий. Установлено, что на объекте ведутся работы по монтажу оборудования, завершается строительство инфраструктуры, осуществляются пуско-наладочные работы.

Для проведения «объективной оценки качества атмосферного воздуха» сотрудники ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» произвели отбор проб воздуха на территории предприятия и в жилой зоне. Результаты анализов обещают опубликовать после получения.

В декабре 2024 года областные власти разрешили построить цех по окраске пластиковых деталей автомобилей на ул. Алтайской. В августе 2025-го было выдано разрешение на на второй этап строительства корпуса по сварочно-окрасочному производству.