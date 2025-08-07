В мкр. Космодемьянского разрешили построить ещё один производственный корпус

Областные власти выдали разрешение на второй этап строительства корпуса по сварочно-окрасочному производству на ул. Алтайской 1-ой в микрорайоне Космодемьянского. Разрешение получило ООО «Завод компактных электромобилей» 25 июля. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:15:110651:511, предназначенном под автомобильную промышленность. Его уточнённая площадь составляет 117 653 кв. м, а стоимость по кадастру — 159 937 488,2 руб. Разрешение будет действительно до 25 сентября 2026 года.

ООО «Завод компактных электромобилей» зарегистрировано в Калининграде на ул. Алтайской 1-й. Генеральным директором выступает Глеб Питерский, а учредителями — ООО «Автотор Холдинг» и ООО «Региональный фонд частных инвестиций».

Ранее сообщалось, что «Автотор» в рамках специнвестконтракта заявил о строительстве восьми новых заводов с объёмом инвестиций «не менее 32 млрд рублей». В их число входят заводы электродвигателей, аккумуляторных батарей, электронных систем, пластмасс, робототехники, компактных электромобилей, нестандартного оборудования и оснастки, литейно-механический завод. В декабре 2024 года власти разрешили построить цех по окраске пластиковых деталей автомобилей.