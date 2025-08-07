В мкр. Космодемьянского разрешили построить ещё один производственный корпус

Изображение: скриншот публичной кадастровой карты
Изображение: скриншот публичной кадастровой карты
Все новости по теме: Строительство

Областные власти выдали разрешение на второй этап строительства корпуса по сварочно-окрасочному производству на ул. Алтайской 1-ой в микрорайоне Космодемьянского. Разрешение получило ООО «Завод компактных электромобилей» 25 июля. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:15:110651:511, предназначенном под автомобильную промышленность. Его уточнённая площадь составляет 117 653 кв. м, а стоимость по кадастру — 159 937 488,2 руб. Разрешение будет действительно до 25 сентября 2026 года.

ООО «Завод компактных электромобилей» зарегистрировано в Калининграде на ул. Алтайской 1-й. Генеральным директором выступает Глеб Питерский, а учредителями — ООО «Автотор Холдинг» и ООО «Региональный фонд частных инвестиций».

Ранее сообщалось, что «Автотор» в рамках специнвестконтракта заявил о строительстве восьми новых заводов с объёмом инвестиций «не менее 32 млрд рублей». В их число входят заводы электродвигателей, аккумуляторных батарей, электронных систем, пластмасс, робототехники, компактных электромобилей, нестандартного оборудования и оснастки, литейно-механический завод. В декабре 2024 года власти разрешили построить цех по окраске пластиковых деталей автомобилей.

Тема в развитии

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter