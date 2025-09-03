В Калининграде восстановили истории двух фронтовиков, похороненных на Камской (фото)

Волонтёры калининградского проекта «Спасение из забвения» начали устанавливать таблички с QR-кодами и именами на кладбище первых переселенцев на улице Камской. Первые две таблички памяти были установлены 2 сентября у могил фронтовиков Александра Соловьёва и Андрея Шостака.

«Каждая табличка содержит имя и годы жизни человека, а также QR-код, отсылающий к его мемориальной странице в разделе „Первые переселенцы“ на сайте организации „ЮЛА“. Здесь уже можно прочесть о подполковнике ветеринарной службы Александре Соловьёве и рядовом связисте Андрее Шостаке, у могил которых и были установлены таблички», — сообщают организаторы акции.

Отмечается, что поиск информации об именах, биографиях и точных местах захоронения первых переселенцев продолжается, и в эту работу вовлекаются всё новые участники. На сегодня установлены имена почти 500 человек, похороненных на улице Камской. В планах активистов — вернуть из забвения как можно больше из 2500 людей, упокоившихся на этом полузабытом кладбище.