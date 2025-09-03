В Калининграде восстановили истории двух фронтовиков, похороненных на Камской (фото)

В Калининграде восстановили истории двух фронтовиков, похороненных на Камской (фото)
Фото: проект «Спасение из забвения»
Все новости по теме: Память

Волонтёры калининградского проекта «Спасение из забвения» начали устанавливать таблички с QR-кодами и именами на кладбище первых переселенцев на улице Камской. Первые две таблички памяти были установлены 2 сентября у могил фронтовиков Александра Соловьёва и Андрея Шостака.

«Каждая табличка содержит имя и годы жизни человека, а также QR-код, отсылающий к его мемориальной странице в разделе „Первые переселенцы“ на сайте организации „ЮЛА“. Здесь уже можно прочесть о подполковнике ветеринарной службы Александре Соловьёве и рядовом связисте Андрее Шостаке, у могил которых и были установлены таблички», — сообщают организаторы акции.

Отмечается, что поиск информации об именах, биографиях и точных местах захоронения первых переселенцев продолжается, и в эту работу вовлекаются всё новые участники. На сегодня установлены имена почти 500 человек, похороненных на улице Камской. В планах активистов — вернуть из забвения как можно больше из 2500 людей, упокоившихся на этом полузабытом кладбище.

Напомним, что ранее проект «Спасение из забвения» общественной организации «ЮЛА» стал одним из победителей очередного конкурса Фонда президентских грантов. Общественники намерены с привлечением волонтеров, студентов колледжей восстановить закрытое «кладбище первых переселенцев» на ул. Камской и превратить его в некрополь.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter