В Калининграде восстановили истории двух фронтовиков, похороненных на Камской (фото)

Волонтёры калининградского проекта «Спасение из забвения» начали устанавливать таблички с QR-кодами и именами на кладбище первых переселенцев на улице Камской. Первые две таблички памяти были установлены 2 сентября у могил фронтовиков Александра Соловьёва и Андрея Шостака.
«Каждая табличка содержит имя и годы жизни человека, а также QR-код, отсылающий к его мемориальной странице в разделе „Первые переселенцы“ на сайте организации „ЮЛА“. Здесь уже можно прочесть о подполковнике ветеринарной службы Александре Соловьёве и рядовом связисте Андрее Шостаке, у могил которых и были установлены таблички», — сообщают организаторы акции.
Отмечается, что поиск информации об именах, биографиях и точных местах захоронения первых переселенцев продолжается, и в эту работу вовлекаются всё новые участники. На сегодня установлены имена почти 500 человек, похороненных на улице Камской. В планах активистов — вернуть из забвения как можно больше из 2500 людей, упокоившихся на этом полузабытом кладбище.Напомним, что ранее проект «Спасение из забвения» общественной организации «ЮЛА» стал одним из победителей очередного конкурса Фонда президентских грантов. Общественники намерены с привлечением волонтеров, студентов колледжей восстановить закрытое «кладбище первых переселенцев» на ул. Камской и превратить его в некрополь.