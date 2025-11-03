На кладбище первых переселенцев планируют провести памятные мероприятия

Фото организаторов
Общественная организация «ЮЛА» и инициативная группа «(Не)забытое кладбище» приглашают калининградцев принять участие в памятных мероприятиях на кладбище первых переселенцев, расположенном на пересечении улиц Камской и Матросова (12+). Они проводятся в рамках проекта «Спасение из забвения», поддержанного Фондом президентских грантов.

Очередное мероприятие состоится 7 ноября. Оно пройдёт в рамках подготовки к празднованию 80-летия Калининградской области, сообщают организаторы. В программе:

— встреча с ветеранами становления области;

— открытие мурала, созданного стрит-артистом Евгением Малышевым (Jön) на основе фотографии 1960-х годов, его мастер-класс для начинающих художников, подготовка к созданию нового мурала;

— субботник (уборка мусора и сухих веток, высадка цветов, покраска памятников, прикрепление табличек с именами похороненных и QR-кодом, ведущим на мемориальную страницу сайта организации «ЮЛА»).

Мероприятие начнётся в 12:00. Ориентир: магазин «Мегаполис» на улице Камской. Форма одежды рабочая, удобная. Краску, кисти, перчатки и мусорные мешки предоставят организаторы акции.

Старое советское кладбище первых переселенцев на улице Камской — одно из первых в послевоенном Калининграде. Весной 2025 года калининградцы начали публиковать фотографии разорённых могил своих бабушек и дедушек, с которых исчезают надгробия и кованые ограды. Кроме того, участок, на котором в конце 1940-х было заложено переселенческое кладбище, за последние 20 лет больше чем наполовину урезала застройка. Жители города, которых не устраивает сложившаяся ситуация, образовали стихийную инициативную группу, в работу которой включились общественники.

В сентябре волонтёры проекта «Спасение из забвения» начали устанавливать таблички с QR-кодами и именами на кладбище первых переселенцев. Первые две таблички памяти были установлены 2 сентября у могил фронтовиков Александра Соловьёва и Андрея Шостака.

