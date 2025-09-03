Минсельхоз: цена на картофель в некоторых магазинах снизилась до 20 рублей

Все новости по теме: Сельское хозяйство

В начале сентября килограмм картофеля в Калининградской области можно приобрести за 20 рублей. Об этом сообщили представители регионального минсельхоза в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

Вопрос о стоимости овоща задал один из посетителей страницы. «А что насчёт цены на картошку, когда её переизбыток в РФ, а у нас что, заморозки в мае?» — написал он. Ответ последовал от имени областного минсельхоза. «С началом сбора нового урожая цены на картофель снижаются. Уже сегодня вы можете купить крупный картофель местных производителей в магазине „Фруктомания“ по 39,90 рублей за килограмм. В магазине „Орбита-Агро“ цена картофеля варьируется от 20 до 32 рублей за килограмм. В торговой сети „Спар“ картофель местного производства представлен по 39,99 рублей за килограмм», — сообщили в министерстве.

Там также отметили, что «возможности государственного регулирования в сфере торговли довольно ограничены, продавцы устанавливают цены на товары самостоятельно, исходя из закупочной стоимости, логистики, сезонности, спроса и предложения на рынке».


Скриншот комментариев на странице  губернатора Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте»

Как показал мониторинг цен «Нового Калининграда», 1 сентября килограмм картофеля в «Спаре», «Виктории» и «Пятёрочке» можно было за 39,99 — 49,99 руб. За месяц его стоимость снизилась на 32 — 50 рублей.

