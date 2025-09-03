Филиал Третьяковки закупает коляски и эргорюкзаки для посетителей с детьми

Филиал Государственной Третьяковской галереи в Калининграде закупает для нужд посетителей с детьми эргорюкзаки. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Участие в торгах принимали две компании, однако заявку одной из них комиссия отклонила в связи с тем, что указанной страной происхождения товара была указана Китайская Народная Республика. При этом федеральным законом № 44-ФЗ установлено, что все заявки на участие в закупке, содержащие предложения о поставке товара, происходящего из иностранного государства, подлежат отклонению, если на участие в закупке подана и признана соответствующей требованиям заявка, содержащая предложение о поставке такого товара российского происхождения.

На закупку 15 эргорюкзаков планируют потратить 94 674 рубля. Поставщик снизил начальную стоимость контракта на 0,5%.

Срок поставки товара — 20 рабочих дней с даты заключения договора. Согласно техническому заданию, поставщик должен в течение трёх дней с момента заключения контракта направить заказчику не менее пяти расцветок эргорюкзаков на выбор. Заказчик в течение трёх рабочих дней согласовывает и направляет поставщику согласованный вариант расцветки изделия.

Эргорюкзак должен быть выполнен из дышащей сетчатой ткани, иметь складной подголовник и подходить для детей от 4 до 36 месяцев.

Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе филиала, для нужд посетителей закупаются также коляски. Согласно правилам посещения учреждения, в здание допускаются посетители с колясками-тростями весом до 10 кг и габаритами 100*50*50 см.

Филиал Государственной Третьяковской галереи в Калининграде открыли 12 июня 2025 года.

